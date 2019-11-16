نتائج مباريات اليوم بالجولة 13 من دورى المحترفين لكرة اليد

أقيمت اليوم الجمعة عدة مواجهات قوية في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد رجال وجاءت نتائج المواجهات كالأتي : فوز الزمالك على اصحاب الجياد بنتيجه 29/37 فوز الأهلى على الفيوم بنتيجه 23/31 فوز الاوليمبى على حدائق الاهرام بنتيجه 17/25 فوز سبورتنج على الجزيره بنتيجه Advertisements 27/28 27/28 فوز اكتوبر على الزهور بنتيجه 25/26 فوز جزيره الورد على الطيران بنتيجه 21/22 تعادل سموحه مع البنك الاهلى بنتيجه 27/27 تعادل هليوبلس مع طلائع الجيش بنتيجه 30/30 فوز المعادى على الحوار بنتيجه 23/25

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