الاتحاد الكولومبي يُعيد خاميس رودريجيز إلى ريال مدريد

قرر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم إعادة هداف المنتخب الأول “خاميس رودريجيز” إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في ساعة مُبكرة من صباح اليوم السبت 16-11-2019 لتلقي العلاج من الإصابة التي ألمت به في التدريبات التحضيرية لمباراتي كولومبيا الوديتين أمام بيرو والإكوادور.

وقال الاتحاد الكولومبي في بيان رسمي “بعد إجراء الاختبارات على خاميس رودريجيز توصلنا إلى اتفاق مع أطباء ريال مدريد بعودته إلى العاصمة الإسبانية لتلقي العلاج مع مراعاة أنه لن يلعب ضد بيرو والإكوادور”.

ويواجه خاميس رودريجيز فترة من الغياب لم تعرف مدتها بعد، وستتوقف على نتائج الفحوصات التي ستجرى في مدريد خلال الأيام المقبلة في موسم تحول فيه خاميس بعد إصابة أسينسيو، من الأمل إلى خيبة الأمل.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الكولومبي “سيواصل خاميس رودريجيز تعافيه من الإصابة على مسؤولية ريال مدريد، ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى خدمة النادي الخاص به والذي نشكره أيضًا على تفهمه وتعاونه معنا”.

وتتوقع مصادر صحفية كولومبية غياب خاميس رودريجيز عن الملاعب لحوالي ثلاثة أسابيع تقريبًا، مع إمكانية تقليص هذه المدة إلى 15 يومًا إذا إلتزم بالبرنامج العلاجي.