فيديو | ملخص مباراة المغرب وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2021

انتزع منتخب موريتانيا نقطة مستحقة أمام المغرب في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا 2021، مساء يوم أمس الجمعة 15-11-2019، على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية “الرباط”.

المرابطون تعملقوا في إبعاد الكرات العرضية الكثيرة التي أرسلها حكيم زياش من الجهة اليمنى، ومنعوا اختراقات عادل تاعرابت ونور الدين أمرابط من العمق، وساعدهم على الخروج بالتعادل 0/0 تألق حارس مرمى الفريق “دياو”.

وتقاسمت المغرب المركز الثاني مع موريتانيا بعد خسارة بروندي بنتيجة 2/صفر أمام منتخب أفريقيا الوسطى لحساب نفس المجموعة.