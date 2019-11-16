فيديو | ملخص مباراة المغرب وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2021

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انتزع منتخب موريتانيا نقطة مستحقة أمام المغرب في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا 2021، مساء يوم أمس الجمعة 15-11-2019، على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية “الرباط”.
المرابطون تعملقوا في إبعاد الكرات العرضية الكثيرة التي أرسلها حكيم زياش من الجهة اليمنى، ومنعوا اختراقات عادل تاعرابت ونور الدين أمرابط من العمق، وساعدهم على الخروج بالتعادل 0/0 تألق حارس مرمى الفريق “دياو”.
وتقاسمت المغرب المركز الثاني مع موريتانيا بعد خسارة بروندي بنتيجة 2/صفر أمام منتخب أفريقيا الوسطى لحساب نفس المجموعة.
ودخل منتخب أسود أطلس مباراة الليلة بكامل نجومه أمثال حكيم زياش وسفيان أمرابط ونور الدين أمرابط، كما شهدت المباراة عودة الموهوب “عادل تاعرابت” نجم نادي بنفيكا البرتغالي بعد غياب طويل عن المباريات الرسمية للأسود.
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