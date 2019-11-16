أهداف مباراة تونس وليبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2021

قدم منتخب تونس أداء هجومي مميز في مباراته اليوم الجمعة 15-11-2019، حين استضاف ليبيا في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

حقق منتخب نسور قرطاج الفوز بنتيجة 1/4، ليعتلي صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب بتسوانا الذي فاز في مباراته أمام غينيا الإستوائية 1/2 لحساب نفس الجولة.

شهدت المباراة تألق غير عادي من الثنائي “وهبي الخزري وسيف الدين خاوي”، المحترفان في الدوري الفرنسي “ليج آ” مع ناديي سانت إتيان وأولمبيك مارسيليا.

وسجل وهبي الخزري الهدف الأول من مُتابعة لركلة جزاء سددها وتصدى لها حارس مرمى ليبيا في الدقيقة 33.

بعد دقائق قليلة صنع يوسف المساكني الهدف الثاني لسيف الدين خاوي داخل منطقة الجزاء، ورد المنتخب الليبي بهدف قبل نهاية الشوط الأول، لكنه تلقى هدفًا ثالثًا في بداية الشوط الثاني من صناعة فرجاني ساسي وتسجيل خاوي، وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء سجل الخزري الهدف الرابع.

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أهداف تونس وليبيا اليوم

الملخص

تصريح نبيل معلول

تصريح مدرب تونس منذر الكبير