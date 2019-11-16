بث مباشر | مشاهدة تونس وليبيا اليوم في تصفيات أفريقيا

مشاهدة مباراة تونس وليبيا اليوم الجمعة 15-11-2019 في تصفيات أمم أفريقيا 2021، البث المباشر، عبر موقع الخليج 365. يستضيف منتخب نسور قرطاج “تونس” جاره الليبي في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا 2021 على الملعب الأولمبي برادس. يقام اللقاء مساء اليوم الجمعة 15-11-2019 فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت السعودية. ويقع المنتخبين ضمن المجموعه العاشرة التى تضم أيضا كل من غينيا الإستوائية وتنزانيا، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا العام بعد القادم. Advertisements وقد تواجه المنتخبين فى 10 لقاءات رسمية, فاز المنتخب التونسي فى 7 لقاءات, وفاز المنتخب الليبي فى لقائين, وتعادلا فى واحدة, وكانت المواجهة الأخيرة انتهت بفوز تونس على ملعب “عمر حمادي” فى ليبيا بنتيجة 1/0 فى تصفيات كأس العالم 2018. البث المباشر انتهاء البث المباشر بفوز تونس على ليبيا بنتيجة (1/4) في رادس

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