بث مباشر | مشاهدة المغرب وموريتانيا اليوم في تصفيات أفريقيا

شاهد مباراة المغرب وموريتانيا اليوم الجمعة 15-11-2019 في تصفيات أمم أفريقيا 2021 مجانًا على الاسطورة يوتيوب، عبر موقع الخليج 365، في ثاني مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة التي تضم كذلك بوروندي وأفريقيا الوسطى.

المباراة تقام على ملعب “المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله” بالعاصمة المغربية الرباط, فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، والساعة 20:00 بتوقيت المملكة المغربية.

المغرب تسعى لتعويض الخروج المُبكر من كأس أمم أفريقيا 2019 أمام منتخب بنين، بهدف مصالحة الجمهور الغاضب منذ ذلك الحين.

ويقود المغرب المدير الفني البوسني “وحيد خليلوزيتش” في أول مباراة تنافسية له، بعد أربع مباريات ودية تعادل خلالهم مع بوركينا فاسو 1/1 وليبيا 1/1، وفاز على النيجر 1/صفر، قبل أن يخسر في آخر مواجهة على ملعبه أمام الجابون 3/2.

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أما منتخب موريتانيا سيعمل على تجنب الخسارة لدخول المنافسة المُبكرة على التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها على الأراضي الكاميرونية عام 2021.

وقدمت موريتانيا أوراق اعتمادها كواحدة من الدول الواعدة في كرة القدم العربية والأفريقية خلال مشاركتها الأولى بكأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت بمصر.

البث الكتابي للمباراة – لحظة بلحظة –