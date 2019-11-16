بث مباشر | مشاهدة المغرب وموريتانيا اليوم في تصفيات أفريقيا

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شاهد مباراة المغرب وموريتانيا اليوم الجمعة 15-11-2019 في تصفيات أمم أفريقيا 2021 مجانًا على الاسطورة يوتيوب، عبر موقع الخليج 365، في ثاني مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة التي تضم كذلك بوروندي وأفريقيا الوسطى.
المباراة تقام على ملعب “المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله” بالعاصمة المغربية الرباط, فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، والساعة 20:00 بتوقيت المملكة المغربية.
المغرب تسعى لتعويض الخروج المُبكر من كأس أمم أفريقيا 2019 أمام منتخب بنين، بهدف مصالحة الجمهور الغاضب منذ ذلك الحين.
ويقود المغرب المدير الفني البوسني “وحيد خليلوزيتش” في أول مباراة تنافسية له، بعد أربع مباريات ودية تعادل خلالهم مع بوركينا فاسو 1/1 وليبيا 1/1، وفاز على النيجر 1/صفر، قبل أن يخسر في آخر مواجهة على ملعبه أمام الجابون 3/2.
أما منتخب موريتانيا سيعمل على تجنب الخسارة لدخول المنافسة المُبكرة على التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها على الأراضي الكاميرونية عام 2021.
وقدمت موريتانيا أوراق اعتمادها كواحدة من الدول الواعدة في كرة القدم العربية والأفريقية خلال مشاركتها الأولى بكأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت بمصر.
البث الكتابي للمباراة – لحظة بلحظة –
- ???? أهلاً وسهلاً بكم في البث الكتابي لمباراة المغرب وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2021.
- ???? سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر”.
- ???? المباراة تقام على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.
- ⏰ ينطلق هذا الديربي المغاربي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت المغرب.
- ???? عادل تاعرابت يبدأ جنبًا إلي جنب الأخوين سفيان أمرابط ونور الدين أمرابط في خط وسط المغرب.
- ???? المعلق الرياضي حفيظ دراجي من الجزائر يعلق على اللقاء في قناة بي إن سبورتس.
- ???? 1″ انطلاق صافرة بداية المباراة..من الحكم الرواندي لويس هاكينز ياما.
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???????? تشكيلة المغرب “بونو، أشرف حكيمي، سليم أملاح، نور الدين أمرابط، سفيان أمرابط، يوسف الناصري، يونس عبد الحميد، نوصير مزراوي، رومان سايس، عادل تاعرابت وحكيم زياش.
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???????? تشكيلة موريتانيا “دياو، حسين عبد الرحمن، باكاري نداي، ديالو جويديلي، مختار الحسن، مصطفى دياو، إسماعيل دياكيتي، إبراهيما كوليبالي، سعيدو باري، أداما با، مولاي أحمد”.
- 2″ هجوم سريع من المغرب..تصدى له دفاع موريتانيا بكل قوة.
- 12″ أول فرصة حقيقية للمغرب..تصويبة من ركلة حرة مباشرة لحكيم زياش، مرت جوار الحائط البشري في زاوية حارس المرمى، لكنها ذهبت بمحازاة القائم الأيمن!
- 13″ المغرب أفضل حتى الآن..
- 16″ بطاقة صفراء للاعب موريتانيا “دياو”
- 25″ لا تزال السيطرة مغربية دون اي محاولة تذكر لموريتانيا
- 26″ حكيم زياش أبرز لاعب في المغرب كذلك..
- 38″ عادل تاعرابت من المغرب يتلقى بطاقة صفراء
- 45+3″ لاعب موريتانيا إسماعيل دياكيتي يتلقى بطاقة صفراء
- انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.
- ???? بداية الشوط الثاني بين المغرب وموريتانيا
- 50″ التعادل السلبي لا يزال قائم
- 55″ عرضية مذهلة من حكيم زياش، غير مستغلة من مهاجمي المنتخب المغربي داخل منطقة الجزاء! زياش يغرده لوحده دون أي مساعدة!
- 56″ أووووووه .. يا لها من مراوغة وتمريرة عرضية من حكيم زياش من وضع الحركة… لكن مرة أخرى لا أحد يستغل العرضية، وخطأ عكسي على المغرب بسبب دفع أحد المهاجمين للحارس.
- 61″ رشيد عليوي يدخل بدلاً من عادل تاعرابت في تشكيلة منتخب المغرب
- 64″ عرضية من الجهة اليسرى عن طريق نور الدين أمرابط يُبعدها دفاع موريتانيا إلى ركنية.
- 68″ تغيير نجم النصر السعودي نور الدين أمرابط ونزول رشيد عليوي
- 69″ حكيم زياش ينفذ ركلة حرة مباشرة يُبعدها دفاع موريتانيا، وهجمة مرتدة سريعة بقيادة أداما با، لكنه يتعرض للعرقلة من المدافع عبد الحميد الذي نال بطاقة صفراء!
- 71″ أووووووووه .. حكيم زياش يرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى رااااائعة، دون استغلال، وترتد من المدافعين على حدود منطقة الجزاء لتجد سفيان أمرابط الذي سدد بوجه القدم ليمسك بها حارس المرمى..أخطر فرصة للمغرب خلال الشوط الثاني.
- 75″ يوسف العربي يأخذ مكان يوسف الناصري.
- 82″ أووووووووووووووووووووه!! حارس موريتانيا يزيح هدف مؤكد 100٪ من رشيد عليوي الذي قابل عرضية مذهلة من سفيان أمرابط بلمسة واحدة داخل منطقة الستة ياردات، لكن الحارس تعملق!!
- 90″ الحكم يحتسب 6 دقائق وقت كبدل ضائع.
- 94″ حكيم زياش يسدد من ركلة حرة مباشرة ترتطم في الحائط البشري وتخرج إلى ركنية
- 94″ لاعبو المغرب يفشلون في استغلال عرضية زياش من الركنية.
- 95″ سفيان بوفال يراوغ ويمرر عرضية لكن دون استغلال من المهاجمين مرة أخرى!
- 96″ ???? صافرة نهاية اللقاء بالتعادل 0-0.
- 96″ ???? بداية متواضعة للمدير الفني الجديد “وحيد خليلوزيتش” مع منتخب المغرب، بعد شهرين ونصف من خلافة هيرفي رونار الذي رحل لتدريب السعودية.
- إلى هنا ينتهي البث المباشر، نراكم في مباريات أخرى إن شاء الله.
- إلى اللقاء ????
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