إسبانيا تستعرض بسباعية في شباك مالطا وإيطاليا تحافظ على العلامة الكاملة

حقق المنتخب الإسباني، انتصارًا عريضًا بنتيجة (7-0) على مالطا، الجمعة، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، في معقل الماتادور "رامون دي كارانزا".



سجل أهداف إسبانيا ألفارو موراتا بالدقيقة 23، سانتي كازورلا (41)، باو توريس (62)، بابلو سارابيا (63)، داني أولمو (69)، جيرارد مورينو (71)، خيسوس نافاس (85).



وبهذا الانتصار يرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، وكان قد حسم تأهله للنهائيات من قبل، بينما تتذيل مالطا الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.



في غضون ذلك واصل منتخب إيطاليا انتصاراته بالفوز على البوسنة والهرسك، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة، في الجولة التاسعة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.



افتتح فرانشيسكو أتشيربي أهداف المباراة بالدقيقة 21، وضاعف لورينزو إنسيني النتيجة بالدقيقة 37 قبل أن يختتم أندريا بيلوتي أهداف المباراة بالدقيقة 53.



وواصل الأزوري تصدره لجدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 27 نقطة (العلامة الكاملة)، فيما تجمد رصيد البوسنة عند 10 نقاط في المركز الرابع. المصدر: موقع كورة

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