تونس تمطر شباك ليبيا برباعية والمغرب تسقط في فخ موريتانيا



أمطر منتخب تونس مساء اليوم الجمعة شباك ضيفه الليبي برباعية مقابل هدف في مباراة الجولة الأولى من المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.



سجل رباعية تونس وهبي الخزري "هدفين" في الدقيقتين 33 و88، سيف الدين الخاوي "هدفين" بالدقيقتين 41 و52.



وأحرز هدف منتخب ليبيا الوحيد حمدو الهوني بالدقيقة 45.



وتصدرت تونس المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن تنزانيا، بينما يقبع المنتخب الليبي في المركز الأخير بلا نقاط.



وعرفت تشكيلة تونس بعض التغييرات بعد أن شارك أيمن عبد النور بعد غياب طويل، واستعاد وهبي الخزري مكانه في الهجوم.



وفي المجموعة الخامسة فرض منتخب موريتانيا، التعادل (0-0) على مستضيفه المغربي بالجولة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.



وتحتل المغرب، المتوجة باللقب مرة واحدة، المركز الثاني بنقطة واحدة، متساوية مع موريتانيا، بينما تتصدر أفريقيا الوسطى، المجموعة بـ3 نقاط بعد فوزها (2-0) على بوروندي، الأربعاء الماضي.



ويحل المغرب، ضيفًا على بوروندي، يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية، بينما تستضيف موريتانيا منتخب أفريقيا الوسطى في اليوم ذاته.

المصدر: موقع كورة

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