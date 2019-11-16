رياضة | إنجاز غير مسبوق للمنتخب الإيطالي بعد الفوز على البوسنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنجاز غير مسبوق للمنتخب الإيطالي بعد الفوز على البوسنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق المنتخب الإيطالي فوزاً كبيراً على نظيره منتخب البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي شهده ملعب "بيلينو بولي" بمدينة زينتشيا في البوسنة، وذلك في الجولة التاسعة من المجموعة العاشرة.

وأكد المنتخب الإيطالي المتأهل سلفاً، صعوده لنهائيات كأس الأمم الأوروبية عن المجموعة العاشرة، حيث واصل تألقه في التصفيات بتحقيق العلامة الكاملة في التسع جولات السابقة دون خسارة أو تعادل.

رقم قياسي للمنتخب الإيطالي

وحقق منتخب الأدزوري رفقة مدربه "روبيرتو مانشيني" رقماً تاريخياً، حيث حقق عشرة إنتصارات متتالية في المباريات الرسمية للمرة الأولى في تاريخ المنتخب الإيطالي.

وتخطى مانشيني رقم المدرب السابق للمنتخب الإيطالي "بوزو" الذي فاز في 9 مباريات رسمية متتالية في الفترة بين 1938 و 1939.

كما أصبح " المانشيو" أول مدرب إيطالي في التاريخ لا يخسر أي نقطة في التصفيات المؤهلة لكأس العلم، أو كأس الأمم الأوروبية.

ترتيب محموعة إيطاليا بعد نهاية المرحلة التاسعة

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1- إيطاليا 27 نقطة

2- فنلندا 18 نقطة

3- اليونان 11 نقطة

4- أرمينيا 10 نقاط

5- البوسنة والهرسك 10 نقاط

6- ليتشنشتاين نقطتان.

مواجهة إيطاليا القادمة في تصفيات يورو 2020

يختمم المنتخب الإيطالي مشوار تصفيات أمم أوروبا بمواجهة منتخب أرمينيا بملعب رينزو باربرا بمدينة باليرمو الإيطالية يوم 18 نوفمبر الجاري.