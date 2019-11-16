رياضة | موعد مباراة مصر القادمة ضد جزر القمر

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موعد مباراة مصر القادمة ضد جزر القمر، حيث تعادل منتخب الفراعنة في مباراته الأولي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، أمام منتخب كينيا بنتيجة 1/1 في المباراة التي أقيمت على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولي بالتصفيات.



وسجل هدف منتخبنا الوطني في شباك كينيا اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" المحترف ضمن صفوف فريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بالدقيقة 42، بينما تعادل ميكاييل أولونجا للمنتخب الكيني بالدقيقة 67، ليتقاسم المنتخبين نقطتي التعادل في المباراة.

ترتيب مجموعة مصر بعد مباريات الجولة الأولي يتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط بعدما تغلب على منتخب توجو بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولي بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، بينما يتساوي منتخبي مصر وكينيا في رصيد النقاط ويمتلك كل منهما نقطة وحيدة بعد تعادلهما 1-1. Advertisements

موعد مباراة مصر القادمة ضد جزر القمر يخوض منتخب مصر مواجهة قوية ضد منتخب جزر القمر في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة، من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا (كان 2021) والمقرر إقامتها في الكاميرون، ويسعي منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط من أجل تعويض الإخفاق في المباراة الأولي أمام منتخب كينيا.

وستقام مباراة منتخبنا الوطني ضد جزر القمر على ستاد "سيد محمد شيخ" في عاصمة الأخير "ماوروني"، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 18 / 11 / 2019، وستنطلق أحداث المباراة المرتقبة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والساعة الخامسة بتوقيت مدينة أبوظبي، والساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويدير المباراة تحكيميًا "بيانفينو سينكو" من كوت ديفوار.