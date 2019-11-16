رياضة | نتائج مباريات اليوم الجمعة 15/11/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات اليوم الجمعة 15/11/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت اليوم الجمعة 15 نوفمبر مجموعة من المباريات الهامة والمثيرة في مختلف البطولات مثل كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام و تصفيات كأس أمم أوروبا و تصفيات كأس أمم إفريقيا.



أهم مباريات اليوم وتعتبر أهم مباريات اليوم هي مباراة الأرجنتين والبرازيل الودية ومباراة إسبانيا ومالطة ومباراة إيطاليا والبوسنة.

نتائج مباريات اليوم ويستعرض موقع "الخليج 365" نتائج مباريات اليوم كالآتي: تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 المغرب × موريتانيا انتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.



تونس × ليبيا فيما انتهت هذه المباراة بفوز تونس بأربعة أهداف مقابل هدف.

زيمباوبوي × بوتساوانا كما انتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

تنزانيا × غينيا الإستوائية فيما استطاع منتخب تنزانيا أن يفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف.

مباريات ودية الأرجنتين × البرازيل Advertisements واستطاع منتخب الأرجنتين أن يفوز في هذه المباراة بهدف مقابل لا شئ سجله ليونيل ميسي.

تصفيات كأس الأمم الأوروبية الدنمارك × جبل طارق استطاع منتخب الدنمارك أن يفوز في هذه المباراة بنتيجة كبيرة جدا بسباعية نظيفة.

إيطاليا × البوسنة والهرسك بينما انتهت هذه المباراة بفوز منتخب إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

إسبانيا × مالطة كما فاز منتخب إسبانيا على مالطة بستة أهداف مقابل لا شئ.

رومانيا × السويد وفاز منتخب السويد في هذه المباراة بهدفين مقابل لا شئ.

كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام نيجيريا × جنوب إفريقيا وانتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي ليصعد للدور نصف النهائي من البطولة ويواجه منتخب مصر تحت 23 عام.