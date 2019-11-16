رياضة | تصفيات يورو 2020.. ترتيب المجموعات بعد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات يورو 2020.. ترتيب المجموعات بعد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أسدل الستار مساء الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري على العديد من المباريات كان أبرزها فوز إسبانيا بنتيجة 7-0، لذلك نرصد لكم ترتيب المجموعات بعد مباريات اليوم في السطور التالية.

تصفيات يورو 2020.. ترتيب المجموعات بعد مباريات اليوم

ترتيب المجموعة الأولى 1- إنجلترا برصيد 18 نقطة 2- التشيك برصيد 15 نقطة 3- كوسوفو برصيد 11 نقطة 4- بلغاريا برصيد 3 نقاط 5- الجبل الأسود برصيد 3 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية 1- أوكرانيا برصيد 19 نقطة 2- البرتغال برصيد 14 نقطة 3- صربيا برصيد 13 نقطة 4- لوكسمبورج برصيد 4 نقاط 5- ليتوانيا برصيد 1 نقاط.

ترتيب المجموعة الثالثة 1- المانيا برصيد 15 نقطة 2- هولندا برصيد 15 نقطة 3- إيرلندا الشمالية برصيد 12 نقطة 4- روسيا البيضاء برصيد 4 نقاط 5- إستونيا برصيد 1 نقاط.

ترتيب المجموعة الرابعة 1- الدنمارك برصيد 15 نقطة 2- سويسرا برصيد 14 نقطة 3- إيرلندا برصيد 12 نقطة 4- جورجيا برصيد 8 نقاط 5- جبل طارق برصيد 0 نقاط.

ترتيب المجموعة الخامسة 1- كرواتيا برصيد 14 نقطة 2- المجر برصيد 12 نقطة 3- سلوفاكيا برصيد 10 نقطة 4- ويلز برصيد 8 نقاط 5- إذربيجان برصيد 1 نقاط.

ترتيب المجموعة السادسة 1- إسبانيا برصيد 23 نقطة Advertisements 2- السويد برصيد 18 نقطة 3- النرويج برصيد 14 نقطة 4- رومانيا برصيد 14 نقاط 5- جزر فاروه برصيد 3 نقاط. 6 - مالطة برصيد 3 نقاط.

ترتيب المجموعة السابعة 1- بولندا برصيد 19 نقطة 2- النمسا برصيد 16 نقطة 3- سلوفينيا برصيد 11 نقطة 4- إسرائيل برصيد 11 نقاط 5- مقدونيا برصيد 11 نقاط. 6 - لاتفيا برصيد 0 نقاط.

ترتيب المجموعة الثامنة 1- فرنسا برصيد 22 نقطة 2- تركيا برصيد 20 نقطة 3- أيسلندا برصيد 16 نقطة 4- البانيا برصيد 13 نقاط 5- أندورا برصيد 4 نقاط. 6 - مولدوفا برصيد 3 نقاط.

ترتيب المجموعة التاسعة 1- بلجيكا برصيد 24 نقطة 2- روسيا برصيد 21 نقطة 3- قبرص برصيد 10 نقطة 4- إسكتلندا برصيد 9 نقاط 5- كازاخستان برصيد 7 نقاط. 6 - سان مارينو برصيد 0 نقاط.