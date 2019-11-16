رياضة | السويد يصعد لأمم أوروبا بعد الفوز على رومانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويد يصعد لأمم أوروبا بعد الفوز على رومانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد المنتخب السويدي إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بعد فوزه على المنتخب الروماني 2 - 0 اليوم الجمعة في المرحلة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات، والتي شهدت أيضا فوز إسبانيا على مالطة 7 - 0 والنرويج على جزر فارو 4 - 0.

وتقدم المنتخب السويدي بهدف سجله ماركوس بيرج في الدقيقة 18 وأضاف روبين كايسون الهدف الثاني في الدقيقة 34

ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني ، ليصعد إلى نهائيات يورو 2020 رسميا، وتوقف رصيد المنتخب الروماني عند 14 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، لقن المنتخب الإسباني ضيفه منتخب مالطة درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 7 / صفر.

وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ألفارو موراتا وسانتي كازورلا في الدقيقتين 23 و43.

وفي الشوط الثاني، سجل باو توري وبابلو سارابيا وداني أولمو وجرارد مورينو وخيسوس نافاس خمسة أهداف للمنتخب الإسباني في الدقائق 62 و63 و69 و71 و85 على الترتيب.

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ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب مالطة عند ثلاث نقاط في المركز السادس الأخير.

وكان المنتخب الإسباني ضمن تأهله لنهائيات يورو 2020 قبل هذه الجولة.

وفي المباراة الثالثة، اكتسح منتخب النرويج ضيفه منتخب جزر فارو 4 - 0.

وسجل أهداف المنتخب النرويجي توري ريجينيوسن في الدقيقة الرابعة وايفر فوسيوم في الدقيقة الثامنة وألكسندر سورلوت (هدفين) في الدقيقتين 62 و65.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد منتخب جزر فارو عند ثلاث نقاط في المركز الخامس قبل الأخير.

ويلتقي المنتخب النرويجي مع مضيفه مالطة يوم الاثنين المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات، فيما يلعب المنتخب السويدي مع جزر فارو ويستضيف المنتخب الإسباني نظيره الروماني.