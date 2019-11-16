رياضة | منتخب إسبانيا يدهس مالطة بسباعية نظيفة في تصفيات أمم أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب إسبانيا يدهس مالطة بسباعية نظيفة في تصفيات أمم أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق المنتخب الإسباني فوز عريض على حساب ضيفه منتخب مالطة وتغلب عليه بنتيجة 7 / صفر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا «يورو 2020».

وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ألفارو موراتا وسانتي كازورلا في الدقيقتين 23 و43.

وفي الشوط الثاني، سجل باو توري وبابلو سارابيا وداني أولمو وجرارد مورينو وخيسوس نافاس خمسة أهداف للمنتخب الإسباني في الدقائق 62 و63 و69 و71 و85 على الترتيب.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب مالطة عند ثلاث نقاط في المركز السادس الأخير.

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وكان المنتخب الإسباني ضمن تأهله لنهائيات يورو 2020 قبل هذه الجولة.

وفي المباراة الثانية، اكتسح منتخب النرويج ضيفه منتخب جزر فارو 4 / صفر.

وسجل أهداف المنتخب النرويجي توري ريجينيوسن في الدقيقة الرابعة وايفر فوسيوم في الدقيقة الثامنة وألكسندر سورلوت (هدفين) في الدقيقتين 62 و65.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد منتخب جزر فارو عند ثلاث نقاط في المركز الخامس قبل الأخير.

ويلتقي المنتخب النرويجي مع مضيفه مالطة يوم الأثنين المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات، فيما يلعب المنتخب السويدي مع جزر فارو ويستضيف المنتخب الإسباني نظيره الروماني.