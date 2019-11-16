رياضة | إيطاليا تكتسح البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة في تصفيات أمم أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تكتسح البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة في تصفيات أمم أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق المنتخب الإيطالي فوز كاسح على حساب منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 3 / صفر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد بيلينو بولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وسجل أهداف المنتخب الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي ولورنزو إنسيني وأندريا بيلوتي في الدقائق 21 و37 و53 على الترتيب.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد البوسنة والهرسك عند عشر نقاط في المركز الخامس.

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وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب اليوناني على مضيفه الأرميني بهدف نظيف سجله ديميتريوس ليمنيوس في الدقيقة 34.

ورفع المنتخب اليوناني رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد أرمينيا عند عشر نقاط في المركز الرابع.

وفي الجولة الأخيرة يلتقي المنتخب اليوناني مع نظيره الفنلندي ومنتخب ليشتنشتاين مع البوسنة والهرسك وإيطاليا مع أرمينيا يوم الأثنين المقبل.