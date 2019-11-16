رياضة | سيناريو مُرعب يُطارد مصر أمام جنوب إفريقيا في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناريو مُرعب يُطارد مصر أمام جنوب إفريقيا في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب منتخب مصر الأوليمبي بقيادة مدربه شوقي غريب موعدًا مع منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المقامة في مصر حاليًا وتستمر حتي 22 نوفمبر الجاري.

منتخب مصر حجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية بعدما حقق "العلامة الكاملة" في دور المجموعات بحصد 9 نقاط من 3 انتصارات علي مالي (1-0)، غانا (3-2)، الكاميرون (2-1)، وتصدر ترتيب المجموعة الأولي بالبطولة.

بينما صعد منتخب جنوب إفريقيا للمربع الذهبي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، بعدما تعادل سلبيًا مع زامبيا ونيجيريا، وتغلب على منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد.

المنتخب الأوليمبي يخشي تكرار سيناريو "الكبار" أمام جنوب إفريقيا:

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يتشابه سيناريو تأهل منتخبنا الأوليمبي للدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، مع نفس سيناريو تأهل منتخب مصر الأول لدور الـ 16 في البطولة الإفريقية للكبار التي أقيمت في يناير الماضي بمصر.

منتخب مصر الأول بقيادة المكسيكي "أجيري" نجح في تحقيق "العلامة الكاملة" بـ 9 نقاط في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت بمصر، حيث تغلب على منتخبات، زيمبابوي (1-0)، جمهورية الكونغو (2-0)، أوغندا (2-0)، وتأهل كـ"متصدر" للمجموعة الأولي، واصطدم بمنتخب جنوب إفريقيا في دور الـ16 بالبطولة، وخسر أمامه بهدف دون مقابل وودع منافسات البطولة مبكرًا.

المنتخب الأوليمبي هو الآخر تأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المقامة بمصر أيضًا، وذلك بعدما حصد "العلامة الكاملة" بالفوز على مالي، وغانا، والكاميرون، وسوف يواجه منتخب جنوب إفريقيا في اللقاء القادم بالبطولة والمقرر له الثلاثاء المقبل علي استاد القاهرة الدولي.

يا تري هل ينجح منتخبنا الأوليمبي في تجاوز عقبة منتخب جنوب إفريقيا الثلاثاء المقبل، ويتأهل للمباراة النهائية، أم يواجه نفس المصير الذي واجهه المنتخب الأول أمام الأولاد في النسخة الماضية من أمم إفريقيا؟