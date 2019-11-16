رياضة | المغرب تسقط في فخ التعادل أمام موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب تسقط في فخ التعادل أمام موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سقط المنتخب المغربي الأول في فخ التعادل السلبي أمام منتخب موريتانيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على الأراضي المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها بدولة الكاميرون.
وأهدر المنتخب المغربي نقطتين ثمينتين في مستهل مشواره بتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، عقب تعادله السلبي أمام ضيفه الموريتاني، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بالتصفيات.
ولم ينجح مهاجمو الفريقين في تقديم أي جديد طوال 90 دقيقة من المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
وحصد كلا الفريقين على أول نقاطهم في المجموعة الخامسة، التي تصدرها منتخب أفريقيا الوسطى، الذي فاز أمس على نظيره منتخب بوروندي 2 / صفر.