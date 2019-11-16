رياضة | المغرب تسقط في فخ التعادل أمام موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

وأهدر المنتخب المغربي نقطتين ثمينتين في مستهل مشواره بتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، عقب تعادله السلبي أمام ضيفه الموريتاني، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بالتصفيات.

ولم ينجح مهاجمو الفريقين في تقديم أي جديد طوال 90 دقيقة من المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وحصد كلا الفريقين على أول نقاطهم في المجموعة الخامسة، التي تصدرها منتخب أفريقيا الوسطى، الذي فاز أمس على نظيره منتخب بوروندي 2 / صفر.