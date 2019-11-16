رياضة | ترتيب مجموعة تونس بعد الفوز على ليبيا بتصفيات كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة تونس بعد الفوز على ليبيا بتصفيات كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب تونس فوزًا كبيرًا اليوم على منتخب ليبيا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، على ملعب رادس.

وتصدر منتخب تونس صدارة المجموعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، بعد الفوز الكبير على ضيفه منتخب ليبيا برباعية مقابل هدف، ويتفوق نسور قرطاج في الصدارة على منتخب تنزانيا بفارق الأهداف.

وهبي الخزري يقود تونس للفوز برباعية على ليبيا

سجل التونسي وهبي الخزرى هدفين في مرمي منتخب ليبيا وأيضا اللاعب سيف حاوي هدفين في رباعية تونس في مرمى ليبيا بينما سجل هدف ليبيا الوحيد اللاعب حمدو اللاهونى، ليحتل نسور قرطاچ صدارة المجموعة.

وقدم علي معلول لاعب الأهلي المصري مباراة جيدة رفقة المنتخب التونسي، كما قدم فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك مباراة مميزة وتمكن من صناعة هدف رائع أمام ليبيا.

تنزانيا تفوز على غينيا الإستوائية

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حقق منتخب تنزانيا الفوز على ضيفه منتخب غينيا الإستوائية بهدفين لهدف في لقاء أقيم بدار السلام بتنزانيا ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ترتيب المجموعة بعد فوز تونس علي ليبيا

منتخب تونس 3 نقاط

منتخب تنزانيا 3 نقاط

منتخب غينيا الإستوائية بلا نقاط

منتخب ليبيا بلا نقاط