رياضة | اليد جاهز لقمة محترفين الرجال

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أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة هشام نصر، عن ضوابط جديدة لمن يرغب في حضور قمة دوري المحترفين بين الأهلي والزمالك في ختام المرحلة الأولى بدورى المحترفين التى ستقام في صالة أكتوبر الدولية والمحدد موعدها 29 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يقتصر حضور اللقاء على حاملى بطاقات الاتحاد للموسم الحالى من الحكام والمدربين ورؤساء واعضاء لجان الاتحاد المختلفة ومجالس ادارات واعضاء الناديين فقط.

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واكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى انه تم مخاطبة إدارة النادي الأهلي صاحب اللقاء لتأكيد حجز الصالة.

وبدأ اتحاد اللعبة التنسيق مبكرًا مع إدارة الناديين خوفًا من حدوث أعمال شغب كما حدث في قمة السلة الأخيرة والتى شهدت " خناقة" شوارع بين لاعبى الأهلي والزمالك وحصل على إثرها مشكلات كبيرة وعقوبات ضخمة على لاعبي الناديين.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الرابعة عشر لمنافسات دورى المحترفين المرتبط بمواليد 2002 يوم الخميس المقبل حيث يلتقى البنك الاهلي مع الزمالك على ملعب القوات المسلحة بسموحة وأصحاب الجياد مع اسبورتنج على ملعب القوات المسلحة سموحة و سموحة واكتوبر على ملعب سموحة والجزيرة والاهلى على ملعب المركز الاوليمبى والزهور والمعادى على ملعب الزهور ومحافظة الفيوم والطيران على ملعب دمو والحوار والاولمبى على ملعب المنصورةوجزيرة الورد و هليوبوليس على ملعب جامعة المنصورة و حدائق الأهرام مع طلائع الجيش على صالة أكتوبر الدولية