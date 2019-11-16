رياضة | محمد طاهر زيادة يفوز بالمركز الأول فى اليوم الثانى للبطولة الدولية للفروسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد طاهر زيادة يفوز بالمركز الأول فى اليوم الثانى للبطولة الدولية للفروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج اليوم الثانى من المرحلة الثانية للبطولة الدولية للفروسية لقفز الموانع التى يستضيفها مركز رباب للفروسية بمنطقة سقارة باهرامات الجيزة خلال الفترة من 9 وحتى 16 نوفمبر الجارى ، والتى يشارك فيها 180 فارسا وفارسة من العديد من الدول الاجنبية ، حيث فاز الفارس محمد طاهر زيادة بالمركز الأول فى

ارتفاع من 140 إلى 150 سنتيمتر ، والمؤهل الي الجائزة الكبرى التى تقام غد السبت فى حضور عدد من قيادات الرياضة المصرية وسائل الإعلام المختلفة ، وحل فى المركز الثانى الفارس أحمد ناصر النجار ، وجاء في المركز الثالث الفارس خالد الوليد

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، وفى المركز الرابع الفارس ياسر عصر ، وفى المركز الخامس الفارس محمد أشرف ، وفى المركز السادس الفارس عمر العيساوى .

وجاءت نتائج المستوي الثاني فى ارتقاع 125 إلى 130 سنتيمتر ، بفوز الفارس أحمد جمال بالمركز الأول ، وفاز بالمركز الثاني الفارس عمرو جمال ، وجاء في المركز الثالث الفارسه حبيبة السيد ، و بالمركز الرابع الفارس بوى بيلز ، وفى المركز الخامس الفارس محمد عمرو جمال ، وفى المركز السادس الفارس أحمد ناصر النجار ، أما فى المستوي الثالث إرتفاع 120 سنتيمتر ففاز بالمركز الأول الفارس الكسندر يفين من تايلاند ، وحل فى المركز الثاني الفارس نور حازم ، وجاء في المركز الثالث الفارس بنوا سالمون من فرنسا ، وفى المركز الرابع الفارس احمد حازم ، وفى االمركز الخامس الفارس ميلاني جروبر من إيطاليا ، وفى المركز السادس الفارس عبدالرحمن شوشة .

فازت الفارسة جنى وليد بالمركز الأول فى منافسات الناشئين ، وحصلت الفارسة جنى أشرف على المركز الثانى ، وجاء في المركز الثالث الفارس ليون بيرج من إيطاليا ، وحل الفارس أحمد عمرو فى المركز الرابع ، و بالمركز الخامس الفارس يوسف جلال وبالمركز السادس الفارس حسن عبدالشافي ، واخير فى منافسات الاشبال حصل علي المركز الأول الفارس محمد بخيت ، وبالمركز الثاني الفارس علي البربري ، وجاء في المركز الثالث الفارس يوسف النجار ، بالمركز الرابع الفارس زين نبيل ، و بالمركز الخامس الفارس نوح سيل من السنغال ، وبالمركز السادس الفارس نادين عسل .