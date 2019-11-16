رياضة | موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا فى نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا فى نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مع منتخب جنوب إفريقيا في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 باليابان، بعد أن تعادل جنوب إفريقيا مع نيجيريا واحتل المركز الثانية بالمجموعة الثانية

نتيجة مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا

وسيطر التعادل السلبي على المباراة بين منتخب نيحيريا ومنتخب جنوب إفريقيا بدون أهداف بالجولة الثالثة، المباراة التي قامت بملعب أستاد السلام اليوم الجمعة بمباريات كأس أمم إفريقيا تحت سن 23 عامًا.

وبعد هذا التعادل تحددت المباراة المصيرية القادمة بين منتخب جنوب إفريقيا ومنتخب مصر فى نصف نهائي بطولة إفريقيا المؤهلة لأوليمبيات توكيو 2020، حيث سيلتقي المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وجاء ترتيب ترتيب المجموعة الأولي بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020:

المركز الأول منتخب مصر الأولمبي في برصيد 9 نقاط .

المركز الثاني غانا الأولمبي برصيد 4 نقاط.

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المركز الثالث الكاميرون الأولمبي برصيد 4 نقاط .

المركز الرابع مالي الأولمبي برصيد 0 نقطة

فيما جاء ترتيب ترتيب المجموعة الثانية بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020:

المركز الأول كوت ديفوار الأولمبي في برصيد 6 نقاط .

المركز الثاني جنوب إفريقيا الأولمبي برصيد 5 نقاط.

المركز الثالث نيجيريا الأولمبي برصيد 4 نقاط .

المركز الرابع زامبيا الأولمبي برصيد نقطة واحدة.