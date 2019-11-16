رياضة | ترتيب مجموعة منتخب المغرب بعد تعادله مع موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة منتخب المغرب بعد تعادله مع موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل منتخب المغرب سلبيًا مع منتخب موريتانيا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

نتيجة مباراة جمهورية إفريقيا الوسطي ضد بوروندي:

وتغلب منتخب جمهورية إفريقيا الوسطي على منتخب بورندي في المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة الخامسة أيضًا، بنتيجة 2 – 0 سجلهما (فيفيان مابيدي – لويس مافوتا) في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، على ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة الأولي من تصفيات أمم إفريقيا.

ترتيب المجموعة الخامسة بعد تعادل المغرب وموريتانيا:

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يتصدر منتخب جمهورية إفريقيا الوسطي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعد انتهاء مباريات الجولة الأولي من تصفيات أمم إفريقيا، بينما يأتي منتخب المغرب بالمركز الثاني برصيد نقطة وحيدة بالتساوي مع منتخب موريتانيا بعد تعادلهما اليوم، ويتذيل منتخب بوروندي ترتيب المجموعة بدون نقاط.

موعد مباراتي الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة:

يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب بوروندي علي ملعب الأخير، يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 نوفمبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

بينما يستضيف منتخب موريتانيا نظيره منتخب جمهورية إفريقيا الوسطي يوم الثلاثاء أيضًا، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.