الامارات | فيدرر يقصي ديوكوفيتش.. ونادال في صدارة تصنيف التنس

شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر يقصي ديوكوفيتش.. ونادال في صدارة تصنيف التنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقصى السويسري المخضرم روجيه فيدرر (38 عاماً) منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش من بطولة الماسترز لكرة المضرب، بفوزه عليه بسهولة 6-4 و6-3 في ثالث مبارياتهما في بطولة الماسترز الختامية في كرة المضرب، المقامة في العاصمة الإنجليزية لندن، عن مجموعة «بيورن بورغ» وبلغ نصف النهائي، في حين بات ماتيو بيريتيني أول ايطالي يحقق فوزاً في تاريخ هذه البطولة.

وأدت خسارة ديوكوفيتش الى ضمان احتلال الإسباني رافايل نادال صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في نهاية عام 2019. وعادل نادال بالتالي الرقم القياسي لاحتلال هذا المركز في نهاية العام للمرة الخامسة في تاريخه الذي بات يتقاسمه مع فيدرر وديوكوفيتش والأميركي جيمي كونورز.

وقدّم فيدرر أحد أفضل عروضه في الآونة الأخيرة، ونجح في كسر ارسال منافسه مرة واحدة في المجموعة الأولى ومرتين في الثانية لينهي دور المجموعات في المركز الثاني وراء النمساوي دومينيك تييم وسيلاقي متصدر مجموعة «اندريه اغاسي» في نصف النهائي. وثأر فيدرر بالتالي لخسارته أمام ديوكوفيتش في المباراة المشهودة في نهائي ويمبلدون الصيف الماضي.