الامارات | شباب الأهلي يحلّق في كأس الخليج العربي بـ 10 نقاط

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يحلّق في كأس الخليج العربي بـ 10 نقاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى من مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه اتحاد كلباء بهدف دون مقابل حمل توقيع محترفه المولدوفي لوفانور، أمس، بينما بقي رصيد اتحاد كلباء نقطة واحدة لتتعقد حظوظه في التأهل.

وظهرت المباراة بمستوى متوسط مع أفضلية واضحة في الاستحواذ على الكرة من قبل شباب الأهلي، ولم يشهد الشوط الأول فرصاً حقيقية للتهديف، والتي كانت تنتهي عند دفاع الفريقين خصوصاً من قبل مهاجم شباب الأهلي المولدوفي لوفانور، اضافة الى فرصة للاعب اتحاد كلباء ابراهيم سرحان، التي تصدى لها حارس شباب الأهلي حسن حمزة بصعوبة.

ولم يتغير الشوط الثاني كثيراً عندما واصل شباب الأهلي استحواذه على الكرة وقاد هجمات عدة إلا انها لم تجد طريقها للشباك، بينما كانت أبرز محاولتين من قبل لاعب اتحاد كلباء ناصر عبدالهادي الذي سدد كرة قوية ذهبت أعلى العارضة في الدقيقة (79)، قبل أن يسجل لوفانور هدف الفوز في الدقيقة (81) بعد أن أكمل كرة عرضية سددها الى المرمى، حاول حارس النمور يوسف الزعابي إبعادها لكنها استقرت في الشباك.

وحاول بعدها نمور كلباء تعديل النتيجة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لشباب الأهلي.

الجزيرة يفرمل «نصر كرونسلاف»

فرمل فريق الجزيرة اندفاع مدرب النصر، الصربي كرونسلاف، وأجبره على التعادل السلبي، أمس، ضمن المجموعة الأولى على استاد آل مكتوم، في مباراة ضعيفة فنياً في الشوط الأول، وشهدت نشاطاً من العميد في الثاني، ولكن دون نتيجة إيجابية.

وبهذه النتيجة يصل النصر إلى النقطة الخامسة مقابل أربع نقاط لفريق الجزيرة في ترتيب المجموعة الأولى، ويحافظ الفريقان على آمالهما في الصعود إلى الدور الثاني في الجولتين المقبلتين. محمد أبوإسماعيل - دبي

حظوظ عجمان في التأهل.. تتضاءل



تضاءلت حظوظ عجمان في التأهل، بخسارته أمام ضيفه الوحدة ضمن الجولة الخامسة من المسابقة. وسجل هدف اللقاء الوحيد الأورغوياني نيكولاس ميلسي«48» بعد تمريرة مثالية من تيغالي، سددها في زاوية صعبة على يمين الحارس.

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وبهذه النتيجة رفع العنابي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد عجمان عند ثلاث نقاط فقط.

وجاء الشوط الأول رتيباً من الفريقين، وانعدمت فيه الخطورة على المرميين، باستثناء تصويبه واحدة من تيغالي أبعدها الحارس قبل خمس دقائق من انتهاء تلك المرحلة من المباراة.

وتحسن الأداء بصورة مغايرة في الشوط الثاني بعد أن سجل الوحدة هدفه في وقت مبكر، إذ أضاع الغاني وليام أوسو فرصة إدراك التعادل على فريقه من وضعية شبه انفراد بالمرمى. سيد مصطفى - عجمان

الظفرة والعين.. حوار الصدارة

يستضيف فريق الظفرة نظيره العين عند الساعة السادسة من مساء اليوم في استاد حمدان بن زايد، ضمن المجموعة الأولى، في مباراة سيقتسم فيها الفائز صدارة المجموعة بالمشاركة مع شباب الأهلي، إذ يتساوى الفريقان عند سبع نقاط من ثلاث مباريات، ويأمل كل منهما تجنب تلقي الخسارة الأولى في هذه البطولة بعد أن نجح كلاهما في تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.

حتا يصطدم بالشارقة

يخوض فريق حتا مباراة صعبة عندما يستضيف الشارقة ضمن المجموعة الثانية، عند الساعة السادسة من مساء اليوم. ويحتل حتا المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات، مقابل ست نقاط للشارقة صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية. ونجح الشارقة «متصدر ترتيب دوري الخليج العربي» في الظهور بمستوى أفضل هذا الموسم خلال المسابقة، ويرغب في الرد على حتا الذي سلبه نقطتين في بطولة الدوري.

الوصل يراهن على ليما أمام بني ياس

يأمل الوصل استمرار تألق البرازيلي فابيو ليما عندما يلتقي مع بني ياس في الساعة 20:30 ضمن المجموعة الثانية، إذ يحتاج «الفهود» إلى الفوز ليحتفظ بحظوظه في التأهل.

ويحتل «الأصفر» المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على حتا في الجولة الأولى، قبل أن يخسر أمام الفجيرة والشارقة، إذ ستكون المنافسة قوية بين الوصل وبني ياس على التأهل، خصوصاً أن «السماوي» يحتل المركز الرابع برصيد خمس نقاط، بعدما فاز على الشارقة وتعادل مع كل من الوحدة وعجمان.