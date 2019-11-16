الامارات | فرنسا تعاني قبل التأهل إلى «يورو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعاني قبل التأهل إلى «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة الى نهائيات كأس أوروبا 2020 إلى 10، بعد تأهل فرنسا وإنجلترا وتركيا والجمهورية التشيكية. وانضمت هذه المنتخبات الى ستة أخرى هي إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا، روسيا، بولندا وأوكرانيا.

وفي المجموعة الثامنة، حسم المنتخبان التركي والفرنسي أمرهما بعد انتهاء مباراة الأول مع ايسلندا سلبياً في وقت مبكر، قبل ان يخوض الفرنسي مباراته مع نظيره المولدافي. وتصدرت فرنسا ترتيب هذه المجموعة مع 22 نقطة بفارق نقطتين عن تركيا.

ورغم ضمان التأهل قبل الدخول إلى أرض ملعب سان دوني في ضواحي باريس، فقد عانى المنتخب الفرنسي في مباراته أمام نظيره المولدافي قبل الفوز بصعوبة 2-1.

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وفاجأ الضيوف اصحاب الأرض بهدف مباغت سجله فاديم راتا بعد سوء تفاهم بين مدافع فرنسا كليمان لانغليه وحارس مرماه ستيف مانداندا (9).

بيد أن رافايل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني ادرك التعادل من كرة رأسية (35).

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فرنسا اثر مخالفة ارتكبت ضد لوكا دينيي داخل المنطقة، فانبرى لها اوليفييه جيرو بنجاح مانحاً الفوز لمنتخب بلاده (79).

ورفع جيرو عدد أهدافه الدولية الى 39 هدفاً في 96 مباراة متخلفاً بفارق هدفين عن ميشال بلاتيني ثاني أفضل الهدافين بعد تييري هنري صاحب الرقم القياسي مع 51 هدفاً.