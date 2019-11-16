الامارات | مفكرة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مفكرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التصفيات المؤهلة «يورو 2020» قبرص - اسكوتلندا 18:00 أذربيجان - ويلز 21:00 روسيا - بلجيكا 21:00 سلوفينيا - لاتفيا 21:00 Advertisements كرواتيا - سلوفاكيا 23:45 ايرلندا الشمالية - هولندا 23:45 ألمانيا - روسيا البيضاء 23:45 تصفيات أمم إفريقيا مدغشقر - إثيوبيا 17:00 ساحل العاج - النيجر 23:00 Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.