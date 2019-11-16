تنزانيا تفرض التعادل على منتخب مغرب بتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2021

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019 فقد المنتخب المغربي نقطتين ثمينتين في مستهل مشواره بتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، عقب تعادله السلبي أمام ضيفه الموريتاني، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بالتصفيات.

ولم ينجح مهاجمو الفريقين في تقديم أي جديد طوال 90 دقيقة من المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي. وحصد كلا الفريقين على أول نقاطهم في المجموعة الخامسة، التي تصدرها منتخب أفريقيا الوسطى، الذي فاز أمس على نظيره منتخب بوروندي 2 / صفر.

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