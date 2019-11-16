الوحدة يخطط لإسقاط طائرة الشبح

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جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة) تتواصل اليوم (السبت) مواجهات الجولة السابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة خمس مباريات، وتأتي مباراة الوحدة والأهلي كأبرز المباريات، بقيادة أمين الطريفي وسعد اليحيوي كحكم ثانٍ ومشعل خضري مسجلاً للمباراة والتي ستقام على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة. تتواصل اليوم (السبت) مواجهات الجولة السابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة خمس مباريات، وتأتي مباراة الوحدة والأهلي كأبرز المباريات، بقيادة أمين الطريفي وسعد اليحيوي كحكم ثانٍ ومشعل خضري مسجلاً للمباراة والتي ستقام على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة. ويلعب الاتحاد مع الموج على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة، في مواجهة يقودها يعقوب السبت وأحمد ظافر كحكم ثانٍ وأيمن منشي مسجلاً ويستضيف نادي السلام نظيره النصر على صالة نادي الاتفاق، والابتسام والفيصلي، ويلعب الجبلين مع الهداية. ويتصدر ترتيب الفرق الهلال بالعلامة الكاملة 21 نقطة وذلك بعد فوزه على الترجي في نفس الجولة بنتيجة 3/0 يليه الأهلي والاتحاد برصيد 18 نقطة.



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