شكرا لقرائتكم النجم الساحلى: الكاف رفض تأجيل مباراة الأهلى فى افتتاح مباريات دورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد قيس عاشور المتحدث الرسمى لنادى النجم الساحلى التونسى ، أن الاتحاد الافريقى لكرة القدم " كاف " رفض تأجيل مباراة الأهلى فى أفتتاح مباريات دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا لمدة 24 ساعة بسبب حقوق البث و سوف تقام المباراة يوم 29 من الشهر الجارى .

وأوضح قيس عاشور خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " أن ملعب الأولمبى برداس هو الملعب الذى سوف يستقبل المباراة وننتظر أنهاء الاجراءات من قبل المسئولين والاستعداد للقاء ولا يوجد ملعب بديل عنه لدينا لخوض المباراة عليه أمام الأهلى .

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وأشار قيس عاشور أن فريق النجم الساحلى سوف يخوض معسكر مغلق لمدة 5 أيام قبل مواجهة الاهلى المصرى وذلك عقب الأنتهاء من المواجهات المحلية لدى الفريق التونسى .

يلتقى النادى الأهلى المصرى مع النجم الساحلى فى ذهاب منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا يوم 29 نوفمبر المقبل فى تونس وتضم المجموعة الثانية التي يتواجد فيها النجم الساحلي والأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا كلا من، الهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.