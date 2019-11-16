شكرا لقرائتكم هانى رمزى: لاعبى جنوب أفريقيا غير قادرين على التعامل مع الكرات العرضية جيدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هانى رمزى المدرب العام لمنتخب مصر السابق أن لاعبى جنوب أفريقيا غير قادرين على التعامل مع الكرات العرضية بشكل جيد خلال المبارايات السابقة لهم ضمن دورى المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .

وأضاف هانى رمزى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " قائلا " أنه لابد من لاعبى المنتخب الاولمبى أستغلال الكرات الثابتة وتسجيل الاهداف مبكرا لحسم اللقاء منذ البداية وهذا سوف يساهم بشكل كبير فى تحقيق الفوز والتأهل الى المباراة النهائية " .

وأشار هانى رمزى أنه لابد من عدم الاستعجال و التركيز خلال المباراة وعدم أهدار الفرص السهلة بسبب عدم تعويضها .

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تأهل منتخب جنوب افريقيا لنصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته خلف كوت ديفوار المتصدر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب جنوب افريقيا مع منتخبنا الوطني الاولمبي يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساءا على ستاد القاهرة.