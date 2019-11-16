العراقيون يواصلون الاحتفالات بهزيمة إيران الآسيوية

عزز المنتخب العراقي صدارته للمجموعة بعشرة نقاط بعد خطفه انتصارا ثمينا أمام المنتخب الإيراني في الدقائق الأخيرة.

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وحقق العراق 3 انتصارات متتالية سبقها تعادل في بداية المشوار أمام البحرين. وقلصت الخسارة في استاد عمان من حظوظ المنتخب الإيراني في التأهل عن مجموعته إلى كأس العالم بعد تجمد رصيده عند النقطة السادسة في المركز الثالث رغم انهم كانوا أحد أطراف المربع الذهبي في كأس آسيا.

وجاء الانتصار العراقي في الأراضي الأردنية بالتزامن مع أحداث الاحتجاجات التي يعيشها العراق منذ شهر ونصف ضد تفشي الفساد وسوء الأوضاع المعيشية وكان مطلبها الأساسي كف التدخلات الإيرانية في البلاد.

وتفاعل اللاعبون بدورهم مع الانتصار محاكين الوضع السياسي فبعد أن سجل مهند علي الشهير بميمي هدف التقدم في الدقيقة 11 احتفل زميله صفاء هادي بالهدف بارتداء كمامة في إشارة إلى تضامنه مع المتظاهرين الذي يتعرضون إلى الغازات المسيلة للدموع.