شكرا لقرائتكم جوليانو وبيتروس يحضران "السوبر كلاسيكو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حضرت العديد من الجماهير إلى مباراة البرازيل والأرجنتين التي استضافتها الرياض في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وكان من بين الحاضرين لاعبا النصر جوليانو وبيتروس.
وأبدت أغلب الجماهير تشجيعها للأرجنتين ولميسي، وهو ما كشفه ثنائي النصر بأن النجم الأرجنتيني هو الأفضل متمنيني في الوقت نفسه فوز منتخب بلادهم.
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