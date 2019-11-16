الأخضر الأولمبي يخسر ثاني مبارياته في البطولة الودية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز المنتخب الإماراتي الأولمبي تحت 23 عاما على نظيره السعودي بنتيجة 2-0 في مباراة أقيمت على ملعب شباب الأهلي في دبي ضمن الدورة الودية الدولية. ويستعد المنتخبان للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما في تايلاند العام المقبل من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ونجح اللاعب محمد الحمادي في تسجيل هدفي المنتخب الإماراتي ليمنحه انتصارا معنويا مهما على الأخضر. وكان الأخضر الأولمبي خسر مباراته الأولى أمام المنتخب الكوري الجنوبي بهدين دون رد.

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