استياء أردني ومطالبات بإقالة المدرب فيتال

تعقدت مهمة المنتخب الأردني في مشوار التصفيات المزدوجة بعد الخسارة على أرضه وبين جماهيره أمام أستراليا لأول مرة في عمان.

Advertisements

وعلى الرغم من التراجع إلى المركز الثالث في المجموعة فإن المدرب فيتال يتمسك بأمل التأهل للدور المقبل من التصفيات.

وبدا مسلسل التراجع الذي يعصف بالمنتخب الأردني واضحا، خاصة وأنه سبق له الفوز على أستراليا في كأس آسيا، ما يجعل اللاعبون يؤمنون بأن فرص التأهل ما زالت قائمة.

وحقق المنتخب الأردني فوزا وحيدا في آخر خمس مباريات رسمية وودية على أرضه وكان على نيبال، وسيلاقي منتخب تايبيه يوم الثلاثاء المقبل بحثا عن تكرار فوزه عليه كما حدث ذهابا في شهر سبتمبر.