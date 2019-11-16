جون تيري لـ"العربية": تعجبني عقلية "تريزيغيه".. وعمل لامبارد في تشيلسي مميز

أشاد جون تيري، مساعد مدرب أستون فيلا، بجهود اللاعب الدولي المصري محمود تريزيغيه، ووصفه باللاعب صاحب الإمكانات المتميزة، وتمنى استمراره مع الفريق الإنجليزي.

وقال مدافع تشيلسي السابق في مقابلة مع "العربية": المصري تريزيغيه يتمتع بالحماس وروح الشباب، ويقدم جهودا كبيرة ليس فقط في المباريات بل في التدريبات أيضا، ويعمل بشكل متواصل، ويؤكد دوما بهذا الأسلوب أنه يسعى إلى تطوير نفسه، تعجبني الذهنية لديه، وأتوقع أن يصبح من اللاعبين المتميزين وآمل أن يستمر في صفوف أستون فيلا.

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وأضاف: مثل أي لاعب شاب يحتاج تريزيغيه إلى التركيز في ترجمة الفرص أمام المرمى، لكننا شاهدناه في آخر مباراتين يسجل والأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت للحفاظ على هذا الأداء.

وأبدى جون تيري إعجابه بأسلوب زميله السابق فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي الحالي، وذكر: أوجه التحية إلى لامبارد لما يقوم به حاليا، وهو أمر إيجابي ليس فقط في تشيلسي بل لمنتخب إنجلترا أيضا، منح اللاعب الشاب فرصة هو أمر يتعلق أولا بقرار من المدرب وبناء على معرفة السابقة بفرانك لامبارد فإنه يتواجد في مباريات للفئات العمرية سواء تحت 19 عاما أو 23 عاما لمراقبة المواهب الشابة والمعيار الذي يعتمد عليه هو أن يكون اللاعب يقدم عملا جيدا ويجتهد في التدريبات وبهذا الأسلوب فإن الجميع في الفئات العمرية في تشيلسي بات لديه أمل اللعب في الفريق الأول وليس كما كان الأمر سابقا بالاعتماد على الصفقات من خارج النادي.

وكشف أنه فضل اللعب في دوري الدرجة الأولى في إنجلترا بعد انتقاله من تشيلسي، وذلك حتى لا يواجه فريقه السابق في أي مباراة، وأوضح: مباراة أستون فيلا المقبلة أمام تشيلسي ستكون الأولى لي في مواجهة فريقي السابق الذي لعبت معه لسنوات طويلة، وكنت أتمنى أن لا يأتي اليوم الذي أكون فيه منافسا لتشيلسي، وهذا سبب انتقالي إلى الدرجة الأولى في آخر سنوات مسيرتي، بدلا من الدوري الممتاز من أجل تفادي اللعب ضد تشيلسي.