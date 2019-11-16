شكرا لقرائتكم حضور جماهيري مميز لمواجهة "سوبر كلاسيكو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت مدرجات استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة، حضورا جماهيريا غفيرا قبل أكثر من ساعة من موعد ضربة بداية لقاء البرازيل والأرجنتين في سوبر الكلاسيكو.

وحضرت الجماهير منذ وقت مبكر لمتابعة اللقاء الذي يشهد مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة، بعد عودته من فترة الإيقاف، عقب آخر مباراة لمنتخب "التانغو" في بطولة كوبا أميركا الأخيرة.