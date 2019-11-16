شكرا لقرائتكم بيل: أشعر بالراحة مع ويلز أكثر من ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عن شعوره بحماس كبير خلال اللعب مع منتخب بلاده أكثر مما شعر به أثناء اللعب مع فريقه، وسخر من الانتقادات الموجهة إليه من قبل وسائل الإعلام الإسبانية.

وكان بيل (30 عاما)، مثار انتقادات كبيرة في إسبانيا بعدما تدرب مع منتخب ويلز رغم أنه لم يلعب مع ريال مدريد لمدة شهر كامل. ولكن قبل مباراة ويلز الحاسمة أمام منتخب أذربيجان المقرر إقامتها يوم السبت في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) قال إنه لا يوجد أي شيء للرد عليه.

وقال بيل في تصريحات - خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة للحديث عن مباراة منتخب ويلز أمام أذربيجان: مع منتخب ويلز، أتحدث بلغتي الأصلية وأشعر براحة كبيرة، بالتأكيد أشعر بحماس أكبر أثناء اللعب مع منتخب ويلز".

وأكد: كنت مع أغلب اللاعبين، خاصة اللاعبين الكبار، مذ أن كنا في منتخب تحت 17 عاما. الأمر يشبه اللعب مع أصدقائك في المنتزه يوم الأحد، ولكن هذا لا يغير شيئا مما أقدمه في الملعب. دائما أقدم أقصى ما عندي أينما كنت، وهذا ما أقاتل لفعله".

ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية قيام بيل بالتدرب مع منتخب ويلز بالـ"معجزة في ويلز"، خاصة وأنه لم يلعب مع الريال منذ إصابته في ربلة الساق خلال المباراة التي تعادل فيها منتخب بلاده مع كرواتيا 1 - 1 في أكتوبر.

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وبعد ذلك ادعى بريدراج مياتوفيتش مدير الكرة بالريال أن بيل أعطى ويلز الأولوية – وحتى اهتمامه برياضة الغولف- على ناديه.

هذا الأمر دفع أحد جماهير ويلز لطبع علم سيتم اظهاره في مباراة منتخب ويلز أمام المجر يوم الثلاثاء المقبل، التي ستقام على ملعب ويلز "حيث كتب على العلم "ويلز.غولف. مدريد بهذا الترتيب".

وقال بيل: سمعت بعض القصص. ولكنني لا أنتبه لها. أصدقائي يقومون بإرسال بعض الصور المضحكة أو أيا كان ما يكتبونه، أجد هذا الأمر مضحكا، خاصة بعض الصور والأشياء التي يرسلها لي أصدقائي".

وأكد :"بعض الأشياء التي رأيتها، الأشخاص لا يفهمونها ولا يعرفون ماذا تقصد، لذلك أجدها مضحكة بعض الشيء، حاولت أن أستعيد جاهزيتي في أسرع وقت ممكن. إذا كانت المباراة التي ستقام هذا الأسبوع للريال فسأكون جاهزا لها وأتدرب لخوضها".

وتابع: ربما لوسائل الإعلام الإسبانية لا يبدو الأمر عظيما، ولكن إنه صدفة نوعا ما أن مباريات المنتخب الوطني تأتي هذا الأسبوع وأنا عدت للتدريبات، إذا كنت جاهزا، لا يهم أين أتواجد، سأحاول اللعب سواء كان مع ويلز أو الريال".