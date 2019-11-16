ريجيكامب: مباراة بني ياس مصيرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حسن الخميس

أكد الروماني ريجيكامب مدرب الوصل أهمية الفوز على بني ياس لضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة، معتبراً أن الانتصار هو الفرصة الأخيرة للفريق للتأهل، وقال: «لهذا السبب أطالب جميع اللاعبين ببذل الجهد من اجل حسم موقعة بني ياس».

أضاف: الشكل المميز للاعبي الوصل ونتائج المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري يؤكدان أن الوصل بخير وقادر على حسم مباراة بني ياس.

وعاد للحديث عن المستوى المميز للوصل في المباريات الأخيرة، وقال: «كنا الأقرب للفوز بنقاط مباراة الوحدة في الدوري ولكن عدم التركيز وسوء الحظ ساهما في إهدار الفوز والاكتفاء بالتعادل».

واعتبر أن الفوز اليوم على بني ياس سيساهم في تحقيق مزيد من الدعم للفريق من قبل جماهيره ويعطيه الثقة.

من جانبه، قال اللاعب غانم أحمد إن اللاعبين يعرفون أهمية موقعة اليوم، مشيراً الى ان المعنويات مرتفعة والثقة كبيرة لمواصلة المشوار بنجاح، وطالب بعودة الجماهير مرة أخرى الى مدرجات النادي ومساندة «الإمبراطور».