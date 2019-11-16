44 لاعباً ولاعبة يدشنون ثانية جولات الجولف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم على ملاعب نادي العين للرماية والفروسية، ثانية جولات الموسم الجديد في بطولة «الميدالية الوطنية الشهرية»، التي ينظمها اتحاد الإمارات العربية للجولف، ويرعاها «بنك المشرق الاسلامي»، وتشهد في جولتها الثانية مشاركة 44 لاعباً ولاعبة، سيتنافسون على ألقاب فئاتها العمرية المختلفة، ولكلا الجنسين.

وتأتي جولة العين ضمن ست جولات يتضمنها موسم 2019-2020 من بطولة «الميدالية الوطنية» الشهرية، التي تقام بالتعاون مع أندية الدولة، والهادفة إلى توفير مزيد من الفرص للمواهب الناشئة في الدولة للكشف عن موهبتها، ومنحهم فرصة اختبار مواهبهم بالاحتكاك جنباً إلى جنب مع لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية بمراحلهم المختلفة، من الأشبال تحت 13 سنة، وحتى منتخبي الرجال والسيدات.

وأكد خالد مبارك الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجولف، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن البطولة تسير بالاتجاه الصحيح على صعيد توسعة نطاق انتشار اللعبة، وتقديم أسماء جديدة من المواهب المواطنة.