شكرا لقرائتكم خبر عن 44 لاعباً ولاعبة يدشنون ثانية جولات الجولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم على ملاعب نادي العين للرماية والفروسية، ثانية جولات الموسم الجديد في بطولة «الميدالية الوطنية الشهرية»، التي ينظمها اتحاد الإمارات العربية للجولف، ويرعاها «بنك المشرق الاسلامي»، وتشهد في جولتها الثانية مشاركة 44 لاعباً ولاعبة، سيتنافسون على ألقاب فئاتها العمرية المختلفة، ولكلا الجنسين.
وتأتي جولة العين ضمن ست جولات يتضمنها موسم 2019-2020 من بطولة «الميدالية الوطنية» الشهرية، التي تقام بالتعاون مع أندية الدولة، والهادفة إلى توفير مزيد من الفرص للمواهب الناشئة في الدولة للكشف عن موهبتها، ومنحهم فرصة اختبار مواهبهم بالاحتكاك جنباً إلى جنب مع لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية بمراحلهم المختلفة، من الأشبال تحت 13 سنة، وحتى منتخبي الرجال والسيدات.
وأكد خالد مبارك الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجولف، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن البطولة تسير بالاتجاه الصحيح على صعيد توسعة نطاق انتشار اللعبة، وتقديم أسماء جديدة من المواهب المواطنة.
كانت هذه تفاصيل خبر 44 لاعباً ولاعبة يدشنون ثانية جولات الجولف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.