شكرا لقرائتكم خبر عن القايد يُهدي الإمارات ذهبية 800 متـر كـراسـي متحركــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق السعودي نور الصناع أول ميدالية ذهبية لبلاده بفوزه بالمركز الأول في سباق 400 متر فئة (تي 44)، في أبرز أحداث اليوم الثامن لبطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم - دبي 2019، التي احتضنها نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة قياسية من نحو 1500 رياضي ورياضية من 122 دولة.

وجاء الحصاد «الذهبي» بارزاً للرياضيين العرب الذين حققوا 3 ميداليات ذهبية في اليوم الثامن، فإلى جانب الصناع، توجت التونسية روعة التليلي بالميدالية الذهبية في دفع الجلة فئة (أف 41)، ونالت المغربية فاطمة الإدريسي الذهبية في سباق 1500 متر فئة (تي 13).

وفيما احتفظت الصين بصدارة الترتيب برفعها الغلة إلى 53 ميدالية، بواقع 23 ذهبية و21 فضية و9 برونزيات، كان الأبرز دخول الولايات المتحدة الأمريكية بقوة للمنافسة على المراكز المتقدمة بعدما حققت 31 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و10 فضيات و11 برونزية حلت بها في المركز الخامس.

واحتفظ المنتخب البرازيلي بالمركز الثاني برصيد 37 ميدالية بواقع 14 ذهبية و9 فضيات و14 برونزية، وحلّت بريطانيا ثالثاً برصيد 24 ميدالية بواقع 11 ذهبية و7 فضيات و6 برونزيات، وروسيا رابعاً برصيد 36 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و13 فضيات و13 برونزية.

وتمسكت تونس بصدارة المنتخبات العربية، بحلولها بالمركز الثامن على لائحة الترتيب العام بمجموع 11 ميدالية بواقع 6 ذهبيات وفضيتان اثنتان و3 برونزيات.

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ومن أبرز القصص التي نالت تفاعلاً في اليوم الثامن، تفوق اليابانية تيرو تاناكا البالغة من العمر 60 سنة، والتي أدهشت العالم بقدرتها على مواصلة المنافسة في هذه السن المتقدمة، ونجحت بالفوز بالميدالية الفضية في سباق 100 متر فئة (تي 52) على الكراسي المتحركة، مسجلة أفضل رقم شخصي لها هذا الموسم بواقع 22,85 ثانية.

ورفضت تاناكا الانصياع لعاملي معاناتها من الإعاقة، وأيضاً التقدم في السن، لتؤكد أن الرياضية بوابتها نحو الحياة وغاية تتمسك بها بغض النظر عن عمرها.

وحضر المنافسات سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، الذي شارك بتتويج الفائزين، إلى جانب لقاء المشاركين خلال الجولة التي قام بها، واطّلع على سير الإجراءات التنظيمية والترتيبات للحدث الذي يدعمه المجلس، وثمّن الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة العليا بما كان لها بالغ الأثر في تحقق هذا النجاح بشهادة جميع المشاركين واللجنة البارالمبية الدولية، وساهم في نقل صورة مميزة عن الدولة عبر التغطية الإعلامية القياسية للحدث، ووصلت الرسالة الجميلة التي تحمل القيم الإماراتية الخاصة بالتسامح وبث الطاقة الإيجابية والسعادة وكيفية بثها في نفوس أصحاب الهمم بوصفهم جزءاً أساسياً ومهماً في المجتمع.

وتفاعلت الجماهير والوفود الحاضرة مع الفقرات الغنائية التي يقدمها جمال البدواوي لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وذلك من خلال الإيقاع الموسيقي والصوت الجميل الذي يعكس موهبة وتألقاً له سواء بالرياضة أو الفن، وأصبح حضوره جزءاً يضيف لمسة رائعة على الفعاليات المرافقة لقرية البطولة.

ويعتبر دعم الأسرة سر النجاح الأول للرياضيين المشاركين، ومنهم عائلة «بيريز» الأسترالية، حيث حضر والداه مع جاد بيريز الملقب ب«النمر الأبيض»، وكشف والده كين، أنه يرافق ابنه على حسابه الشخصي، وقال: «سعداء بما يقدمه بغض النظر عن النتائج، بالطبع الميداليات تعزز من ثقته لكن الأهم أن يتغلب من إعاقة ضعف البصر، أرافقه شخصياً منذ 6 سنوات حينما بدأ بالجري في المسابقات المحلية وحالياً وصل للعالمية، هو ولدي الوحيد والأمل الذي أرجو أن يصل لأفضل المراكز العالمية ويحقق جميع أحلامه».

وتابع: «قضينا وقتاً مميزاً للغاية في الإمارات، لم نفوت زيارة برج خليفة، إلى جانب معالم أخرى».