الأهلي تحت الأضواء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

طالب الأمير منصور بن مشعل عضو شرف أهلي جدة الذهبي إدارة ناديه بعقد اجتماع عاجل للجمعية العمومية من أجل التصويت على حل الإدارة، بعد النظر في مخالفات وقعت فيها الإدارة على حد وصف خطابه الذي تسرب لمواقع التواصل الاجتماعي.

وبين ابن مشعل أن الطلب ينسجم مع الفقرة 2 من لائحة الأندية حيث يمتلك هو وأعضاء ذهبيون معه نسبة «25+1» من القوة الصوتية التي تمنحهم حق الدعوة للعمومية.

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