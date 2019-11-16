شكرا لقرائتكم خبر عن "تدبير" و"زينهم" يهديان ثنائية لحمدان بن راشد في جبل علي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار الأصفر ووسط حضور جماهيري بلغ 10 آلاف متفرج من رواد مضمار جبل علي، وتقدم الحضور الرسمي للسباق ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس شريف الحلواني مستشار الرئيس التنفيذي لمركز دبي العقاري ومدير مضمار جبل علي، وقنصل كازاخستان، وعدد من الملاك، وبلغ عدد الخيول التي شاركت في السباق الثاني لموسم المضمار العائلي 70 خيلاً وبلغ مجموع الجوائز 620 ألف درهم.

ونجح الحصان «تدبير» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الفوز بلقب الشوط الرابع والرئيسي بقيادة الفارس دين اونيل وإشراف المدرب إروين شاربي، يذكر أن الشوط الرئيسي كان برعاية مميزة من مزارع شادويل، ليصبح الشوط الرابع رعاية وتتويجاً لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وكان «تدبير» حصل على 474 صوتاً من ترشيحات الجمهور، وقام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتسليم الجائزة المخصصة للبطل إلى سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بحضور قنصل كازاخستان أحد ضيوف السباق، وعبدالله الأنصاري ومسعود محمد عضوي اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وحسن الصايغ.

وتواصلت انتصارات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط الخامس الذي نال لقبه الحصان «زينهم» بقيادة الفارس انطونيو فريزو والمدرب مصبح المهيري، وكان الشوط الخامس برعاية مركز دبي العقاري الذي رعى شوطين في أول ظهور للمركز في سباقات جبل علي.

وفاز الحصان «ايه اف كالنور» لخالد النابودة بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية في الجولة الأولى من تحدي سمو الشيخ حمدان بن راشد للخيول العربية، والذي جرى برعاية الساحل للمقاولات، وتألق «ايه اف كالنور» بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف المدرب إرنيست أورتيل، وصعد البطل إلى منصة التتويج بالرغم من حلوله ثانياً في ترشيحات الجمهور.

وفي الشوط الثاني، تفوق الحصان «تابر ناس» لعبدالله بن حزيم في الوقت الحاسم، معلناً عن حصوله على المركز الأول عن جدارة، بقيادة الفارس كونور بيسلي الذي قدم عملاً جميلاً في اللحظة الحاسمة بإشراف المدرب أحمد بن حرمش، وكان «تابر ناس» حصد صدارة القائمة على أوراق الترشيحات ونال 1636 صوتاً وبالفعل حقق الفوز في الشوط الذي رعاه الشعفار للاستثمار.

وفي الشوط الثالث، كانت الكلمة المسموعة للحصان «شيفدوم» المملوك للشيخ حشر بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس رويستون فرنش والمدرب سالم بن غدير، وكان «شيفدوم» قد حلق ببطولة مركز دبي العقاري بفارق أكثر من 7 أطوال وحظي بمساندة 424 من المرشحين الذين وضعوا ثقتهم فيه فكان لهم ما أرادوا، وقام إبراهيم استادي المدير التنفيذي للمكتب الخاص لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بتتويج البطل.

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وتوج الحصان «رايت فلانك» للإمارات للسباقات الترفيهية لقب الشوط السادس برعاية دبي للمرطبات بإشراف دووج واتسون وقيادة باتريك دوبس، وفاز الحصان «فيرناس» لأحمد بن غليطة بلقب الشوط السابع والأخير برعاية سيرفيو، بإشراف المدرب سالم بن غدير المدرب الوحيد الذي حقق ثنائية في يوم العوير، وقيادة الفارس زافير زياني.

الصايغ: حمدان بن راشد مهتم ب «تدبير»

كشف ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن الحصان «تدبير» من الخيول الجديدة التي وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالدفع بها، مؤكداً أن هناك خيولاً أخرى سيتم الدفع بها تباعاً، وقال إن جبل علي وشادويل وشقيقاتها تشكل توأمة في عالم سباقات الخيول، مؤكداً سعادتهم في شادويل بالتواجد في سباقات المضمار العائلي، وأشاد الصايغ بالرعاية المميزة من قبل مركز دبي العقاري الذي قام برعاية سباقين في السباق الثاني من موسم جبل علي.

شريف الحلواني: حضور قوي لدبي العقاري

أكد المهندس شريف الحلواني، عضو مجلس الإدارة ومستشار الرئيس التنفيذي لمركز دبي العقاري، ومدير مضمار جبل علي، أن مركز دبي العقاري سيكون متواجداً بقوة في سباقات المضمار الأصفر خلال الفترة القادمة، وسيرعى مزيداً من الأشواط، وقال إن مركز دبي العقاري مؤسسة عقارية رائدة تختص بجميع شؤون العقارات، وتوجه بالشكر إلى جميع رعاة سباقات مضمار جبل علي، كما أشاد بالحضور الجماهيري الكبير والتغطية الإعلامية المتميزة.

فلبيني يكسب السيارة

كسب الفلبيني الينيو ستريو السيارة الثانية ويعمل في المنطقة الحرة في جبل علي، وفي الترشيحات، لم يحقق أحد العلامة الكاملة وحصل 6 مرشحين على (4 من 7)، وحصل كل واحد منهم على 2000 درهم، وفاز 236 بنتيجة (3 من 7) وتم اختيار 81 شخصاً منهم ليحصل كل واحد على 500 درهم.