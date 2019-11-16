شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أشواط في ختام مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة الأولى من منافسات مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، والذي أقيم على شاطئ كورنيش كلباء، وسط حضور جماهيري لافت من مختلف الأعمار والجنسيات، لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 235 جواداً من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

تختتم اليوم المنافسات بالشوط السادس للمهور عمر 3 سنوات وتم تقسيمه إلى فئتين «أ» و«ب»، ثم أشواط البطولة الرئيسية وهي ستة أشواط «بطولة المهرات من عمر سنة واحدة، وبطولة المهرات عمر سنتين، وبطولة المهرات 3 سنوات، وبطولة المهور عمر سنة واحدة، وبطولة المهور عمر سنتين، وبطولة المهور ثلاث سنوات.

وبلغت قيمة جوائز مهرجان الشارقة للجواد العربي 750 ألف درهم، حيث وصلت قيمة جوائز الأشواط 390 ألف درهم، مقسمة بقيمة 30 ألف درهم لبطل كل شوط وفئة، أما الأشواط الرئيسية فقد بلغت قيمة جوائزها 360 ألف درهم مقسمة إلى 30 ألف درهم للبطل الذهبي، و20 ألف درهم للبطل الفضي، و10 آلاف درهم للبطل البرونزي.

ويقام المهرجان بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وكانت المنافسات قد انطلقت الخميس من خلال الشوطين الأول والثاني واللذين خصصا للمهرات عمر سنة وسنتين، حيث تم تقسيم الشوطين لخمس فئات.

وشهد منافسات أمس الجمعة كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الامارات للفروسية، ومحمد التوحيدي مدير مربط دبي، وعبدالعزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي، ونخبة من ملاك ومربي الخيول.

وضمن منافسات الشوط الأول والمخصص للمهرات عمر سنة واحدة الفئة «أ» والمولودة خلال الفترة ما بين 1 أكتوبر 2018، وحتى 30 سبتمبر 2019، أحرزت «فريدة الجواهر» للدكتور غانم محمد الهاجري المركز الأول، فيما جاءت «م ع غالية» لعبدالله محمد العتيبة في المركز الثاني، وحلت في المركز الثالث «جويرية الصافنات» لمربط الصافنات للخيول العربية.

وفي القسم «ب» من الشوط نفسه نالت «الأريام بنفسج» لإسطبلات الأريام العربية صدارة الفئة، فيما حلت في المركز الثاني «دي أميرية» لمربط دبي للخيول العربية، وجاءت في المركز الثالث «دي إلهده» لمربط دبي للخيول العربية.

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وضمن الشوط الثاني المخصص للمهرات عمر سنتين والمولودة ما بين 1 أكتوبر 2017، و30 سبتمبر 2018، قسم الشوط إلى ثلاث فئات، وتصدرت «جي ايه مبهرة الجزيرة» لمربط الجزيرة للخيول العربية الفئة «أ» من الشوط، وحلت بالمركز الثاني «دارين الهواجر» لمحمد عبيد الزعابي، وجاءت بالمركز الثالث «ثريا الهواجر» للدكتور غانم محمد الهاجري.

وفي الفئة «ب» للشوط نفسه نالت «اف ايه إم بنت رشيم» لحمد محمد راشد صداره الفئة، فيما جاءت في المركز الثاني «بارعة الهواجر» للدكتور غانم محمد الهاجري وحلت في المركز الثالث «رعبوبة الهواجر» للدكتور غانم محمد الهاجري.

أما الفئة «ج» للشوط نفسه فقد حصدت الصدارة «جميلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحلت بالمركز الثاني «إس كيو شذا» لعبدالله جمعة المزروعي، فيما حلت في المركز الثالث «منار الهواجر» لسلطان محمد اليحيائي.

وكانت منافسات اليوم الثاني للمهرجان أقيمت أمس الجمعة من خلال 3 أشواط، حيث خصص الشوط الثالث للمهرات من عمر3 سنوات، وتم تقسيمه لفئتين «أ» و«ب» والشوط الرابع للمهور عمر سنة وتم تقسيمه إلى فئتين «أ» و«ب» ثم الشوط الخامس وهو للمهور عمر سنتين وتم تقسيمه إلى فئتين «أ» و«ب».

عبدالله بن ماجد: أندية للفروسية في كلباء وخورفكان والمنطقة الوسطى

أعرب الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، عن سعادته في نجاح النسخة الأولى من مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، مؤكداً أن هذا النجاح هو نجاح لكل القائمين على هذا المجهود الكبير والتنظيم اللافت، سواء من البلدية أو دائرة الأشغال، وكذلك الجماهير الحاضرة.

وكشف الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، عن أن هناك توجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، بإقامة أندية للفروسية في كلباء وخورفكان والمنطقة الوسطى في الذيد؛ حيث يتم الترتيب لها حالياً من قبل دائرة الأشغال من أجل مباشرة العمل فيها، ونتمنى أن تحقق أهدافها. وأضاف: «توجيهات وفكرة صاحب السمو حاكم الشارقة، قادتنا إلى إقامة النسخة الأولى من المهرجان في كلباء ونأمل أن نستمر على هذا المنوال خلال السنوات المقبلة»، لافتاً إلى أن هذه البطولة من أنجح البطولات التي أقيمت لجمال الخيول.