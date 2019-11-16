شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يلعب على برونزية «آسيوية اليد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
خسر فريق نادي الشارقة لكرة اليد أمام الوحدة السعودي 30-29 في نصف نهائي كأس الأندية الآسيوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية، ليُنتهي حلمه بالوصول إلى النهائي، ويكتفي باللعب على المركز الثالث مع الوكرة القطري الذي خسر أمام مواطنه النادي العربي. وكان الشارقة متأخراً في النتيجة بفارق 6 أهداف، وعاد من بعيد وتعادل في الدقائق الأخيرة 24-24، قبل أن يفوز الفريق السعودي بفارق هدف في الشوطين الإضافيين، وذلك بعد تألق حارس مرماه محمد آل سالم، الذي للمصادفة حرس مرمى الشارقة في النسخة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الشارقة يلعب على برونزية «آسيوية اليد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.