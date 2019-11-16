الشارقة يلعب على برونزية «آسيوية اليد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

خسر فريق نادي الشارقة لكرة اليد أمام الوحدة السعودي 30-29 في نصف نهائي كأس الأندية الآسيوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية، ليُنتهي حلمه بالوصول إلى النهائي، ويكتفي باللعب على المركز الثالث مع الوكرة القطري الذي خسر أمام مواطنه النادي العربي. وكان الشارقة متأخراً في النتيجة بفارق 6 أهداف، وعاد من بعيد وتعادل في الدقائق الأخيرة 24-24، قبل أن يفوز الفريق السعودي بفارق هدف في الشوطين الإضافيين، وذلك بعد تألق حارس مرماه محمد آل سالم، الذي للمصادفة حرس مرمى الشارقة في النسخة الماضية.