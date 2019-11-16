100 لاعب في بطولة اليوم الوطني للمصارعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد المصارعة والجودو، صباح اليوم، بصالة مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة، بطولة اليوم الوطني المفتوحة للمصارعة، بالتعاون مع اتحاد الرياضة المدرسية، وتشهد مشاركة أكثر من 100 لاعب من مختلف الأوزان، وتقام بنظام منافسات الفردي لفئة الناشئين، وتبدأ مراسمها بسحب القرعة؛ لتحديد مباريات بطولة اليوم الواحد الاحتفالية؛ بعد أن فرغت اللجنة الفنية من وضع الجدول الزمني للبطولة، وتبدأ النزالات منتصف النهار، وتستمر حتى الساعة الرابعة والنصف عصراً، وتعقب ذلك مراسم التتويج.

وأكدت اللجنة ضرورة التقيد بأعمار اللاعبين مواليد ما بين أعمار 2003-2004-2005 مع ضرورة تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة عند التسجيل، ويحق لكل فريق الاشتراك بلاعبيّن كحد أقصى في الوزن الواحد.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس الإدارة، أن الاتحاد يحرص على إقامة بطولة اليوم الوطني للمصارعة سنوياً، على مستوى المراحل العمرية المختلفة؛ بهدف غرس روح الانتماء في جيل الغد، موضحاً: إن البطولة تشهد مشاركة كوكبة من لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة، وهو ما يرفع من مستوى المباريات، كما تمثل البطولة أفضل تحضير لهم للاستحقاقات المقبلة.