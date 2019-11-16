بطولة العالم للجوجيتسو تنطلق اليوم في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تنطلق في التاسعة من صباح اليوم السبت، منافسات بطولة العالم للجوجيتسو المجمعة بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، بمشاركة ما يقرب من 1500 لاعب ولاعبة من 69 دولة حول العالم، والتي ينظمها الاتحاد الدولي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو لأول مرة بشكل مجمع لكل الفئات، وكل المراحل السنية في مكان واحد.

ومن المنتظر أن تبدأ منافسات اليوم الساعة التاسعة صباحاً، بنزالات الأدوار التمهيدية للناشئين تحت 18 سنة (بنين وبنات)، والتي ستستمر حتى الثانية والربع بعد الظهر، على أن يتم إخلاء الصالة، لإعدادها لحفل الافتتاح الرسمي الذي سيقام في الساعة الثالثة عصراً، والذي يتضمن كلمة لليوناني بانايوتوس ثيودوريس، رئيس الاتحاد الدولي، وكلمة لمحمد سالم الظاهري رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ثم طابور عرض للمنتخبات المشاركة، وفقرات أوبريت الحفل التي ستستمر 20 دقيقة، وتتضمن ثلاث لوحات تتحدث الأولى عن «طموح زايد»، والثانية عن «التسامح»، والثالثة تحت عنوان «أبوظبي وجهة العالم»، وتشارك في رسم تلك اللوحات خلال الأوبريت 60 طالبة، وسيشدو فيه بالأغنيات الثلاث الفنان عيضة المنهالي بكلمات الشاعر عارف عمر، وألحان محمد الأحمد، ولوحات حوارية لرجاء الشحي، وستؤدي الحوار الطفلة مريم بن عمرو.

وبعد نهاية حفل الافتتاح تستأنف المنافسات في تمام الساعة الرابعة بنزالات النهائيات لفئتي الناشئين والشباب (بنين وبنات) في الأدوار النهائية التي ستستمر حتى الثامنة مساء، وتتضمن توزيع الميداليات على الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى في كل فئة، ليسدل الستار على اليوم الأول.

وكانت أعمال التسجيل الرسمي ومراجعة البيانات بدأت في صالة مبادلة أرينا، لفئتي تحت 18 و21 سنة، ثم أجريت قرعة تحت 18 و21 عاماً، وتبعتها إجراءات الوزن الرسمية.

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وحرص بانايوتوس ثيودوريس، رئيس الاتحاد الدولي على الحضور والاطلاع على تجهيزات صالة مبادلة أرينا، خلال اليومين الماضيين. وأكد في تصريحات ل«وام»، أنه سعيد بما رآه من تجهيزات واهتمام بالبطولة، متوجهاً بالشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه المتواصل لرياضة الجوجيتسو في العالم، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على رعايته للبطولة، وإلى عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ولكل أعضاء اللجنة المنظمة العليا.

وأضاف بانايوتوس أن دخول أبوظبي إلى رياضة الجوجيتسو منذ 10 سنوات تقريباً يمثل أكبر نقلة نوعية لتلك الرياضة على مدار تاريخها، فبعد أن كان عدد الاتحادات الوطنية المنضمة للاتحاد الدولي لا يتجاوز 60 دولة حول العالم، وصل العدد حالياً إلى 135 اتحاداً وطنياً تحت مظلة الاتحاد الدولي، كما أن آسيا حققت قفزة نوعية هائلة منذ تولي عبد المنعم الهاشمي رئاسة الاتحاد الآسيوي، حيث أصبحت القارة الأكثر تطوراً في اللعبة في العالم، في نفس الوقت الذي تنظم فيه أبوظبي أكبر البطولات العالمية، وتقود جهود الاتحاد الدولي في اعتماد اللعبة بكل المنظمات العالمية سواء كانت دورة الألعاب الشاطئية القارية والعالمية، أو دورة الألعاب الآسيوية.

على صعيد آخر سيكون الاحتفال بيوم التسامح من المبادرات التي سيتم التركيز عليها خلال البطولة.

وأكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات، أن رياضة الجوجيتسو تعتمد على منظومة أخلاقية رفيعة تعزز العديد من القيم النبيلة كالعزيمة والشجاعة والتعاون، وأن درة التاج في هذه القيم هي معاني التسامح التي تتبنّاها رياضتنا بعد أن أصبحت مشروع وطن.

وقال: «جاء إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2019 عاماً للتسامح في الإمارات، ليؤكد حرص الدولة على تبني المبادرات الملهمة التي تحث على الأخلاق والقيم الحميدة، وكل ما يعزز انتشار التسامح في كل المجتمعات».