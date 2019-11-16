تعادل النصر والجزيرة صفر- صفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

تعادل النصر مع ضيفه الجزيرة صفر-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في استاد آل مكتوم ضمن منافسات المجموعة الأولى. ورفع النصر رصيده إلى 5 نقاط من 5 مباريات، مقابل 4 للجزيرة من 4 مباريات.

جاءت المباراة من دون فرص حقيقية، وقد أشرك الهولندي كايزر مهاجم الفريق علي مبخوت أساسياً وذلك بعدما كان غاب عن صفوف منتخب الإمارات في مباراته الأخيرة أمام فيتنام بسبب الإصابة.

وفي أخطر فرص اللقاء سدد الإسباني نيجريدو صدها حارس الجزيرة عادل أبوبكر ببراعة وأبعدها إلى ركنية وذلك في الدقيقة 53.