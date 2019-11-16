شايفر: أعرف الوصل منذ 1988

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أيمن بشير

قال الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس إنه معجب جداً بفريق الوصل منذ زيارته دبي في العام 1988 وأقام معسكراً في النادي في ذلك الوقت حيث تعرف الى هذا النادي عن قرب ويعلم بأنه فريق ممتع يقدم كرة قدم جميلة.

أشار شايفر إلى أن بني ياس تنتظره مباراة مهمة أمام الفريق الأصفر، كاشفاً أنهم سيدخلون اللقاء بنفس حماس مباراة العين وبالنسبة لهم مباريات كأس الخليج العربي تحمل نفس أهمية الدوري ولذلك يريدون تعزيز فرص تأهل بني ياس إلى المرحلة القادمة.

ويرى شايفر أن «الإمبراطور» لديه هجوم قوي بقيادة فابيو دي ليما وبجانبه موطنه ويلتون سواريز، وقال: بالإضافة إلى ذلك فإنه عاد لتقديم النتائج الإيجابية في الآونة الأخيرة، ولكن بني ياس ذاهب إلى دبي لتحقيق نتيجة إيجابية وعلى اللاعبين الشباب اقتناص الفرصة وأن يثبتوا للجهاز الفني جاهزيتهم وقدرتهم على إعطاء الإضافة.

وكشف شايفر أن محمد خلف هو الحارس الأساسي في هذه المنافسة، لكنه سيغيب اليوم بسبب إصابة طفيفة تعرض لها في التدريبات بالإضافة الى غياب لاعبي منتخبنا الأولمبي.

بدوره، أكد أحمد شحدة مهاجم السماوي عن جاهزيته الكاملة للمباراة وأنه تحت رهن إشارة الجهاز الفني في كل وقت وأنه سيعمل على التطور أكثر وسيستمر بالعمل حتى يقنع مدربه شايفر بالتواجد في التشكيل الأساسي.

وأضاف: نحن في بني ياس كتلة واحدة والأولوية للفريق وليس هناك من يفكر بشكل شخصي في ما يتعلق بالمشاركة من عدمها، وشباب الفريق في أتم الجاهزية لمواجهة الوصل في زعبيل والجميع يستعد لفرض نفسه في التشكيل.