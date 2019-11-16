الوحـدة أول الصـاعدين إلى ربـع النهــائي

ضمن الوحدة صعوده إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على مضيفه عجمان 1-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في استاد راشد بن سعيد ضمن منافسات المجموعة الثانية.

سجل الإسباني كارليتوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 مستغلاً عرضية تيجالي.

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وأصبح الوحدة أول المتأهلين عن المجموعة بعدما رفع رصيده في المركز الأول إلى 10 نقاط من 4 مباريات، وبقي عجمان في المركز السادس قبل الأخير وله 3 نقاط من 5 مباريات.

بدأ الوحدة اللقاء بتشكيلة ضمت راشد علي في حراسة والحسين صالح وعبدالله الرفاعي وتشانغ ريم وعبدالله الكربي في خط الدفاع، ونيكولاس ميليسي وحسام محمد وإسماعيل الحربي وراشد عبدالله في خط الوسط، والإسباني كارليتوس والأرجنتيني تيجالي في خط الهجوم.

بينما ضمت تشكيلة عجمان: علي محمد وحسن عبد الرحمن ووليام أوسو ووحيد إسماعيل ووليد عبدالله ومحمد صالح وخالد ناصر وحسن زهران وخليفة علي وفاندرب فييرا وعمار علي.