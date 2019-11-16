«الأبيض» الأولمبي يهزم الأخضر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز منتخب الإمارات الأولمبي على نظيره السعودي 2-صفر أمس ضمن البطولة الودية الدولية التي تقام في دبي ضمن استعدادات المنتخبات لبطولة آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وسجل هدفي منتخبنا محمد الحمادي، ليحقق «الأبيض» فوزه الثاني بعدما تغلب في الافتتاح على سوريا.