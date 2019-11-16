شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» الأولمبي يهزم الأخضر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز منتخب الإمارات الأولمبي على نظيره السعودي 2-صفر أمس ضمن البطولة الودية الدولية التي تقام في دبي ضمن استعدادات المنتخبات لبطولة آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وسجل هدفي منتخبنا محمد الحمادي، ليحقق «الأبيض» فوزه الثاني بعدما تغلب في الافتتاح على سوريا.
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